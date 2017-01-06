06 Ocak 2017, Cuma
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'Arda Turan idolüm'

Akhisar Belediyespor'da forma giyen 17 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, "Arda Turan idolüm, benim de hedeflerim yüksek, Real Madrid veya Barcelona forması giymek istiyorum" dedi.


06 Ocak 2017 15:57

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un Belek kampında geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen 17 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, hırsıyla dikkati çekti. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kupa maçlarında görev verdiği ve kamp kadrosuna dahil ettiği genç futbolcu, takımının konakladığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tolunay Kafkas'a kendisine güvendiği için teşekkür eden Hasan Ali Adıgüzel, hedeflerinin çok yüksek olduğunu anlattı. Kendisine olan güveni boşa çıkarmamak için elinde geleni yapacağını belirten Hasan Ali Adıgüzel, "Hedeflerim çok yüksek. A milli takım formasını giymek istiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. Hocamız bana güveniyor. Onun güvenini boşa çıkartmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

"İSPANYA'DA FUTBOL OYNAMAK STERİM"

Başarılı olmak için çok çalışması gerektiğini aktaran Hasan Ali Adıgüzel, kampı çok iyi değerlendirmek istediğini söyledi. Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın idolü olduğunu anlatan Hasan Ali Adıgüzel, kendisinin de İspanya'da futbol oynamak istediğini vurguladı. Hedeflerinin çok yüksek olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışacağını anlatan Hasan Ali Adıgüzel, "Arda Turan idolüm, benim de hedeflerim yüksek. Real Madrid veya Barcelona forması giymek istiyorum. A milli takımda oynamak istiyorum. Bunun için çok çalışmam, fedakar olmam lazım" dedi.

Akhisar Belediyespor'un ilk yarıyı iyi tamamladığını da dile getiren Hasan Ali Adıgüzel, "Şu an iyi durumdayız. Düşme potasında değiliz. Hocamız bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Kendime de güveniyorum, oynamak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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