22 Aralık 2016 11:32

Arda Turan'ın gollerini sizler için hazırladık. İspanya Kral Kupası'nda Arda Turan geceye damga vurdu.

Attığı 3 gol ve yaptığı 1 asist ile takıma en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekibi Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazanarak son 16'ya kaldı.

Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attı.

Barcelonalı Milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de çıktığı mücadelede hat-trick'in yanı sıra bir de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuydu

Arda Turan, Barcelona'nın Alman ekibi Mönchengladbach ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu bu maçta da 3 gol, 1 asiste imza atmış ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu olmuştu.