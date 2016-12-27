Arda Turan, Cansu Taşkın'ın Peşine Düştü

27 Aralık 2016 16:48

Barselona'da top koşturan Arda Turan, Instagram'da seksi pozlarıyla dikkat çeken manken Cansu Taşkın'ın peşine düştü.

NUMARASINI İSTEDİ

Geçen yaz Çeşme Marrakech'te tanıştığı Taşkın'a Instagram'dan direk mesaj atan Turan, ünlü mankenden telefon numarasını istedi.

BARCELONA'YA DAVET ETTİ

Taşkın'a bir süredir mesajlar atıp, Barcelona'ya davet eden ünlü futbolcunun geçen ay da Ebru Şallı ile özel yazışmaları ortaya çıkmıştı.

RONALDO İLE FLÖRT ETMİŞTİ

Taşkın, Real Madridli Cristiano Ronaldo ile Instagram üzerinden flört etmişti. Her iki futbolcu da 7 numaralı formayı giyiyor.

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor;

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