Arda Turan: Bayrampaşa yatak odası gibidir

19 Ocak 2017 12:40

Sezon başından beri düzenli olarak Barcelona ilk 11'nde yer alan ve attığı gollerle dikkat çeken milli yıldız Arda Turan, Bayrampaşa'nın kendisi için öneminden bahsetti.

İspanya'daki evinde Alem dergisine röportaj veren Arda, hayatta cömertlik ve vefanın önemli olduğunu söyledi. Doğup büyüdüğü yer olan Bayrampaşa'yı anlatan Arda Turan, “Hayat Bayrampaşa. Ne zaman sıkışsam oraya giderim. Annemle babam oğullarının isminin verildiği caddede oturuyor. Çok şükür bu yeterli, para, pul bunu geçemez” dedi

NEFES ALIYORUM

Bayrampaşa'da saygınlığı olduğunu ve sevildiğini belirten Barcelona'nın yıldızı “Siyasetçilerin kaleleri olur ya, benim için öyle bir yer. Orada kendimi güvende hissederek nefes alıyorum" dedi.

SARILMAYAN AZ İNSAN VAR

Turan sözlerine şöyle devam etti: ''Beni görüp, sarılmayan, sohbet etmeyen, elimi sıkmayan çok az insan vardır. Kimse dünya yıldızı Arda gelmiş gibi davranmaz. ‘Bizim çocuk gelmiş' derler. Yatak odası nasılsa, Bayrampaşa da benim için öyle” açıklamasını yaptı.