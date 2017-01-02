Aralık ayının MVP'si Nicolo Melli

02 Ocak 2017 17:31

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İtalyan basketbolcu Melli, aralık ayında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan Brose Bamberg'de sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Bu karşılaşmalarda 15,6 sayı, 8 ribaunt, 2,3 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakalayan 25 yaşındaki Melli, iki ve üç sayılık atışlarda yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Maccabi FOX maçında 27 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yapan Melli, CSKA Moskova'ya 26, Olympiakos'a 13, Anadolu Efes'e 11, Galatasaray Odeabank'a 10 ve Real Madrid'e 7 sayı attı.