Arabistan'da oynanacak olan maçın değeri 10-15 milyon Dolar

09 Ocak 2017 15:33

Al Ittifaq ile hazırlık maçı yapman için Damman kentine gidecek olan sarı-kırmızılırda Başkan'da kafilede yer alacak. Başkan burada Arap ekibinin başkanı Khalid El Dabal'la bir araya gelecek. Ülkenin en büyük iskele ve kalıp ürünleri üreticisi ve tedarikçisi olan SGB Dabal şirketinin sahibi olan El Dabal ile ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Bu maç için Galatasaray'ın tüm masrafları Suudi patron tarafından karşılanacak. Ayrıca 100 bin dolar civarında bir rakamda kasaya girecek. Asıl gelişme ise forma reklamı için SGB Dabal ile yapılacak görüşme olacak. Galatasaray bu sayede yılda 2 ila 3 milyon dolar'dan 5 yıllık anlaşma yapmak istiyor.