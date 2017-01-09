09 Ocak 2017, Pazartesi
> Galatasaray > Arabistan'da oynanacak olan maçın değeri 10-15 milyon Dolar

Arabistan'da oynanacak olan maçın değeri 10-15 milyon Dolar

Galatasaray'ın gözü Suudi'lerin petro-dolarlarında...


09 Ocak 2017 15:33

Al Ittifaq ile hazırlık maçı yapman için Damman kentine gidecek olan sarı-kırmızılırda Başkan'da kafilede yer alacak. Başkan burada Arap ekibinin başkanı Khalid El Dabal'la bir araya gelecek. Ülkenin en büyük iskele ve kalıp ürünleri üreticisi ve tedarikçisi olan SGB Dabal şirketinin sahibi olan El Dabal ile ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Bu maç için Galatasaray'ın tüm masrafları Suudi patron tarafından karşılanacak. Ayrıca 100 bin dolar civarında bir rakamda kasaya girecek. Asıl gelişme ise forma reklamı için SGB Dabal ile yapılacak görüşme olacak. Galatasaray bu sayede yılda 2 ila 3 milyon dolar'dan 5 yıllık anlaşma yapmak istiyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Galatasaray


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen kimdir?

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen kimdir?

Garry Rodrigues, Galatasaray formasını giydi

Garry Rodrigues, Galatasaray formasını giydi

Kar Galatasaray'ı da etkiledi

Kar Galatasaray'ı da etkiledi

Fenerbahçe'den Lens için Emenike ve van der Wiel formülü

Fenerbahçe'den Lens için Emenike ve van der Wiel formülü


Garry Rodrigues sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı
Van Der Wiel, Fenerbahçe'nin transferini engelliyor
Salih Uçan'dan transfer açıklaması
Arabistan'da oynanacak olan maçın değeri 10-15 milyon Dolar
Bruma yönetimi kızdırdı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen ...


EN ÇOK OKUNANLAR
Cacares'ten sonra 2. bomba Torres Cacares'ten sonra 2. bomba Torres - Trabzonspor menajerler aracılığıyla Fernando Torres ile t...
Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi - Aatif Chahechouhe, Trabzonspor ile transfer masasına otur...
Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti - Beşiktaş Samuel Eto'o transferi çıkmaza girince alternati...
Ara transferde Mehmet Ekici savaşı Ara transferde Mehmet Ekici savaşı - Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet ...
Yasin Öztekin'de son dakika! Yasin Öztekin'de son dakika! - Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af yolu açıldı...
Galatasaray'da son aday Lucas Mendes Galatasaray'da son aday Lucas Mendes - Galatasaray'da transfer listesine giren son isim Lucas Me...
Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı - Trabzonspor, sezon sonu Akhisar Belediyespor ile sözleşme...
Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! - Fenerbahçe Jeremain Lens'in bonservisini almaya çalışıyor...
İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! - Şenol Güneş, Barcelona'nın Bilbao'ya 2-1 yenildiği maçta ...
Sneijder transferde kararını verdi Sneijder transferde kararını verdi - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder transfe...