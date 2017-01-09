Ara transferde Mehmet Ekici savaşı

09 Ocak 2017 11:07

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'nin hangi takıma gideceği merakla beklenmeye başlandı. Bordo-mavili kulübe para kazandırarak gitmek isteyen gurbetçi oyuncunun bu yöndeki tutumu ise yönetimin elini güçlendiriyor.

Sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, ara transfer döneminde takımdan ayrılarak bordo-mavili kulübe de kazandırmak istiyor. Karadeniz ekibinin takımda kalması için yaptığı tekliflere olumlu yanıt vermeyen gurbetçi oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kesin. Trabzonspor'dan ayrılırken, bordo-mavili kulübe de kazandırmak isteyen Ekici'nin bu yöndeki tavrı ise yönetimin elini güçlendiriyor.

Kulübü merak ediliyor

Takımla birlikte ikinci yarı hazırlıklarına katılan Mehmet Ekici'nin, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yönetim ile birlikte başka bir kulübe transferi konusunda uyum içinde olması yönetimin elini rahatlatırken, yıldız oyuncunun hangi kulübe transfer olacağı ise merakla beklenmeye başlandı. Trabzonspor yönetimi de önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını netleştirmek istiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ön planda

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'ye karşılık bir miktar para ve Aatif'ı vermeyi kabul eden Fenerbahçe bu transferi henüz çözmüş değil. Faslı oyuncuyu Antalya kampına getirmeyen sarı-lacivertliler, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde tam sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ile söz kesmesine rağmen, yaşanan bu pürüz karşısında bordo-mavili yönetim beklemeye başladı. Ekici ise Trabzonspor'un kazanması için bordo-mavili yönetimden yana tavır koyması üzerine sarı-lacivertli kulüp Faslı oyuncuyu ikna edememesi durumunda bu transferi para karşılığında çözme yönündeki görüşmeleri ise sürüyor.

Trabzonspor Yönetimi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Mehmet Ekici transferini para ve takas yoluyla çözmek isterken, Beşiktaş'ın milli oyuncularından Olcay Şahan, Tranzonspor'un gündeminde yer alıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, kadroda görmek istediği Olcay Şahan'ın transferiyle ilgili bordo-mavili yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor yönetimi bu transferi Ekici'ye karşılık Olcay Şahan ve Veli Kavlak takasıyla sonuçlandırmak istemesi de Karadeniz ekibinin diğer alternatifleri arasında yer alıyor.

Nereye gideceğini merakla bekleniyor

İstanbul kulüpleri arasında Mehmet Ekici savaşı yaşanırken, Trabzonspor yönetimi ise yaptığı son pazarlıkların ardından beklemeye geçti. Mehmet Ekici'nin transferi konusunda oyuncuyu isteyen kulüplere eşit mesafede olan Karadeniz ekibi, son görüşmelerin ardından alacağı olumlu yanıta göre Mehmet Ekici'nin hangi kulübe gideceğine karar verecek.