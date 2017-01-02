02 Ocak 2017 21:40

AÖL sınav giriş yerleri için bekleyiş sürüyor. İlk dönem sınav giriş yerlerinin 03 Ocak 2017'de açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri;"http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınavı ise 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

-Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

-Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

-Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

3 İLDE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI'NA KAR ENGELİ

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları iptal edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van ve ilçelerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sınav iptal kararının alındığını, sınav tarihinin bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Lise Sınavları'nın ertelendiğini duyurdu.