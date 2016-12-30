30 Aralık 2016 01:02

Fransım RMC radyosu tarafından Beşiktaş'a kiralık olarak geleceği iddia edilen Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için menajeri Philippe Lamboley'den mesaj geldi. ABC gazetesine konuşan Fransız oyuncunun menajeri Sevilla iddialarını doğruladı. West Ham ve Everton dışında başka takımlarla da kiralık görüşmelerinin olduğunu doğruladı. Fakat Beşiktaş ismini vermedi.

Anthony Martial kimdir?

21 yaşındaki Fransız oyuncu Manchester United'da forma giyiyor. 2015 yılında 50 milyon Euro'ya Monaco'dan Manchester United'a transfer olan Anthony Martial ''Yeni Henry'' olarak lanse edildi.

2019 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Anthony Martial, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı. Martial bu maçlarda 4 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Anthony Martial, santrafor bölgesinde ve kanatlarda forma giyiyor. Anthony Martial'ın transfermarkt değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.