Anthony Joshua - Wladimir Klitschko maçı için 80 bin bilet satıldı

17 Ocak 2017 15:02

Ağır sıklet uzun zamandır aradığı heyecanı Joshua - Klitschko eşleşmesiyle buldu. 90'ların sonundaki Tyson - Holyfield, 2000'lerin başındaki Tyson - Lewis eşleşmelerinden bu yana Klitschko kardeşlerin bazı maçları dışında ağır sıklet dünyası sakin kalmıştı.

Kapasite artırma talep edildi

Anthony Joshua - Wladimir Klitschko eşleşmesi ise son dönemin en önemli karşılaşması olacak gibi gözüküyor. 29 Nisan'daki maçın organizatörlerinden Eddie Hearn, Wembley Arena'da 80 bin biletin satıldığını, kapasite artırımı için başvuruların yapıldığını söyledi.

Joshua 18'de 18 nakavt

27 yaşındaki Britanyalı boksör Anthony Joshua ringe IBF kemeriyle çıkacak ve Klitschko'yu mağlup etmesi durumunda WBA kemerini de kazanmış olacak.

Joshua şu ana kadar çıktığı 18 maçın 18'ini de nakavtla kazanmayı başardı ve müthiş bir istatistik tutturdu.

Wladimir Klitschko ise geçen sene Kasım ayında Tyson Fury'ye kaybettiği maçtan sonra bir daha ringe çıkmadı.

Karşılaşma Britanya tarihinin en büyük boks maçı olarak gösteriliyor.