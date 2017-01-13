Anthony Bennett Fenerbahçe’de

13 Ocak 2017 02:08

Uzun rotasyonun genişletmek konusunda girişimlerde bulunan Fenerbahçe, NBA draftının eski bir numarası Anthony Bennett ile anlaşmaya vardı.

23 yaşında ve 2.03 boyundaki oyuncu ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe, Brooklyn Nets’in serbest bırakması sonrasında prensipte anlaştı.

2013 draftında 1.tur 1.sırada Cleveland Cavaliers tarafından seçilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Anthony Bennett, NBA draft tarihinin en büyük hayal kırıklığı yaratan ‘1’ numarası olmuştu.

Olimpiyatlarda Kanada milli takımı formasını giyen (ort 6.8 sayı, 5.0 ribaunt), bu yıl NBA’de 23 maçta (ort 11.5 dak), 5.0 sayı, 3.4 ribaunt ortalama ile mücadele etmişti.

Geçen yıl da Anthony Bennett ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun Türkiye’ye gelmeyi düşünmemesi nedeniyle transferi tamamlayamamıştı.