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Antalyaspor'un yeni transferi ti'ye alındı! Dr Bean mi yaptı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ta oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro Ranieri ile 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.


10 Ocak 2017 23:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ta oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro Ranieri ile 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Bu durum İngiliz taraftarlar tarafından ti'ye alındı. Dizinden sakat olduğu için pek çok takımın kapısından geri çevrilen Sandro'nun Türkiye'de sağlık kontrolüne doktor Bean'in katıldığı esprileri yapıldı.

Sandro: Antalyaspor’un muhteşem projelerinde olmak benim için gurur olacak

Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı Sandro Ranieri, "Antalyaspor’da olduğum için çok mutluyum. İngiltere'de çok güzel 6 yıl geçirdim. Antalyaspor’un muhteşem projelerinde olmak benim için gurur olacak. Başkan burada olmamda olanak sağladı. Görüşmeler biraz uzun sürdü ama bütün heyecanımla buradayım. Takımıma maksimumu vererek katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

33 numarayı giyecek

Brezilyalı oyuncu Sandro, imza töreninde Türkçe ‘günaydın’ ve ‘biz Antalyaspor’uz’ sözlerini sarf etti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Ranieri kırmızı-beyazlı takımda 33 numaralı formayı giyecek.

Sandro Ranieri kimdir?

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbola ülkesinin İnternacional takımında başladı. Brezilya ekibiyle 57 maça çıkan orta saha oyuncusu 2 gol atma başarısı yakaladı. 2010 yılında İngiltere’nin köklü takımlarından Tottenham’a transfer olan Sandro Ranieri, Tottenham'da 5 sene forma giydikten sonra buradan da Queens Park Rangers’a transfer oldu. 2 sene Queens Park Rangers’da forma giydikten sonra geçen sene West Bromwich’e kiralık gönderilen oyuncu bu sezon tekrar Queens Park Rangers’a dönmüştü. Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere’de geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Ranieri, toplamda 212 maça çıktı ve 9 gol atma başarısı elde etti. Ranieri, Brezilya Milli Takımı’nın formasını da 14 kez terletirken 1 kez gol atma sevincini yaşadı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: antalyaspor, sandro


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