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Antalyaspor’da M’billa gol orucunu bozdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un forveti M’billa Etame, 18 hafta sonra golle tanıştı.


16 Ocak 2017 14:26

Süper Lig’de deplasmanda Gaziantespor’u 3-0 yenen Antalyaspor’da forvet oyuncusu M’billa Etame, tam 18 hafta sonra golle tanıştı. 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncu M’billa, en son geçtiğimiz sezon Antalyaspor’un evinde Trabzonspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti. M’billa, gol orucunu dün deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçının 23. dakikasında attığı golle bozdu.

18 hafta sonra golle tanıştı

Kamerunlu forvet oyuncusu M’billa Etame, kırmızı-beyazlı takımla bu sezon 14 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar oynanan 17 maçın 15’inde kadroda yer alırken, iki maçı ise sakat olduğu için kaçırdı. 18 hafta sonra golle tanışan Kamerunlu oyuncu, bu sezon görev aldığı müsabakalarda ise 1 gol, 2 asist yaptı.

Gaziantep Arena’da ilk golü atan oyuncu oldu

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep’te oynanan Gaziantepspor - Antalyaspor maçının bir başka önemi de Gaziantep Arena Stadyumu’nun açılış maçı olmasıydı. Antalyaspor karşılaşmayı 3-0 kazanırken, M’billa Etame ise Gaziantep Arena Stadyumu’nda ilk golü atan isim oldu.

Kaynak: İHA

Etiket: Antalyaspor, M’billa


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