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Antalyaspor’da Kasımpaşa mesaisi devam ediyor

Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.


23 Aralık 2016 20:26


Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılarda geliri şehit ailelerine bağışlanan ve dün akşam Beşiktaş Vodofone Arena’da oynanan 'Şehitlere Saygı' maçında yer alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay takımının başında yer aldı. Aynı maçta görev alan Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto’o ile Serdar Özkan da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan deneyimli teknik adam Çalımbay, koşu öncesi Samuel Eto’o ile de kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılarda antrenman koşuyla başladı. Oyuncular daha sonra ısınma hareketleri yaparken, 5’e 2 top kapma ile antrenmana devam ettiler. Antrenman yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles ve İnkoom yer almadı. Antrenman esnasında futbolcular ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın neşeli oldukları gözlendi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcılarıyla top kapma oynadı.

Öte yandan Antalyaspor’un antrenmanını izlemeye gelen Ordu Üniversitesi futbol takımı, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımın yıldızı Eto’o ile bol bol fotoğraf çektirdi. Kırmızı-beyazlılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Etiket: Antalyaspor, Kasımpaşa



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