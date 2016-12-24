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Antalyaspor’da 2 eksik

Antalyaspor'da, 25 Aralık Pazar sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında kart cezası nedeniyle Zeki ile Charles forma giymeyecek. Kırmızı beyazlılar maçı kazanarak devreyi galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.


24 Aralık 2016 13:07


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor yarın saat 19.00’da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılarda kart cezası nedeniyle Zeki ve Charles forma giyemeyecek.

Sürekli ilk 11’de oynayan iki orta saha oyuncusunun yerine teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Makoun ile Yekta’ya görev vermesi bekleniyor. Kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçını kazanarak devreyi galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Antalyaspor yöneticileri ve teknik direktör Rıza Çalımbay, maçta taraftarın stadı doldurarak, takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Antalyaspor yöneticileri ve teknik direktör Rıza Çalımbay, maçta taraftarın stadı doldurarak, takımı desteklemeleri çağrısı yaptı.

Etiket: Antalyaspor



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