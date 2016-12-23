23 Aralık 2016 21:02

Samuel Eto'o ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendiren Peker, " Eto'o, bütün futbolculara örnek bir futbolcu. Antalyaspor camiasnın bir parçası. Eto'o ve Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda teklif olursa transferi düşünürüz. Şu anda bir teklif yok. Bunların konuşulmasından keyif alıyoruz. Demek ki Eto'o başarılı bir oyuncu. Teklif gelir ve fiyat sonra konuşulur." dedi.

Robinho, Kerim Frei, Kazım Kazım, Salih ve Aatif....

Antalyaspor'un devre arasında takviye yapacağını belirten Salih Peker, "Doğru yerlere hocamızın raporu doğrultusunda sağ bek, libero ve kanatlar öncelikli bölgelerimiz olarak transfer düşünüyoruz. İmza atılmadan isim söylemek doğru olmaz. Birçok futbolcuyla görüştük. İnşallah bazılarıyla imza aşamasına gelmek üzereyiz. Salih Dursun ve Kerim Frei konuştuğumuz isimlerden. Ama imza atmadık. Antalyaspor'a yakışan transferler yapacağız. Takımı üst seviyelere çıkaracak isimler almak istiyoruz. Robinho ve Kazım Kazım haberleri gerçek değil ama Brezilya'da birçok isim izliyoruz. Orada bir kanat oyuncusu var görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'de ses getirecek bir isimle görüşüyoruz. Aatif Chahechouhe da ilgilendiğimiz bir isim. Şartlar uygun olursa biz istiyoruz." ifadelerini kullandı.