Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

08 Ocak 2017 17:54

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya'da oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması saat 17.00'da başladı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının yayıncısı bulunmuyor.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayın hakkı D-Smart'ta ancak bu maçı yayınlamıyorlar. Periscope yayının da yasak olduğu Beşiktaş iletişim departmanı tarafından basın mensuplarına iletildi.

CANLI SKOR 2.D.

ANTALYASPOR 2-0 BEŞİKTAŞ

-İkinci yarı başladı.

-İlk yarı sona erdi.

-Antalyaspor, 43. dakikada Emre Güral ile skoru 2-0 yaptı.

-Zeki Yıldırım 36. dakikada Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

-Karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Olcay Şahan, Kerim Frei, Ryan Babel

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Luiz Rhodolfo, Sedat Şahintürk, Oğuzhan Özyakup, Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Cenk Tosun, Muhammed Enes Durmuş.