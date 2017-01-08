08 Ocak 2017, Pazar
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Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

Devre arası hazırlıklarında Beşiktaş, Antalyaspor ile özel bir maç yapıyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...


08 Ocak 2017 17:54

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya'da oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması saat 17.00'da başladı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının yayıncısı bulunmuyor.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayın hakkı D-Smart'ta ancak bu maçı yayınlamıyorlar. Periscope yayının da yasak olduğu Beşiktaş iletişim departmanı tarafından basın mensuplarına iletildi.

CANLI SKOR 2.D.

ANTALYASPOR 2-0 BEŞİKTAŞ

-İkinci yarı başladı.

-İlk yarı sona erdi.

-Antalyaspor, 43. dakikada Emre Güral ile skoru 2-0 yaptı.

-Zeki Yıldırım 36. dakikada Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

-Karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Olcay Şahan, Kerim Frei, Ryan Babel

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Luiz Rhodolfo, Sedat Şahintürk, Oğuzhan Özyakup, Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Cenk Tosun, Muhammed Enes Durmuş.

Kaynak: Fotospor

Etiket: antalyaspor, beşiktaş


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