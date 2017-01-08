Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Antalya'da oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması saat 17.00'da başladı.
Beşiktaş - Antalyaspor maçının yayıncısı bulunmuyor.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayın hakkı D-Smart'ta ancak bu maçı yayınlamıyorlar. Periscope yayının da yasak olduğu Beşiktaş iletişim departmanı tarafından basın mensuplarına iletildi.
CANLI SKOR 2.D.
ANTALYASPOR 2-0 BEŞİKTAŞ
-İkinci yarı başladı.
-İlk yarı sona erdi.
-Antalyaspor, 43. dakikada Emre Güral ile skoru 2-0 yaptı.
-Zeki Yıldırım 36. dakikada Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
-Karşılaşma başladı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Olcay Şahan, Kerim Frei, Ryan Babel
Yedekler: Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Luiz Rhodolfo, Sedat Şahintürk, Oğuzhan Özyakup, Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Cenk Tosun, Muhammed Enes Durmuş.