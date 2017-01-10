10 Ocak 2017, Salı
> Futbol > Antalya'da kritik Mehmet Ekici zirvesi

Antalya'da kritik Mehmet Ekici zirvesi

Transferi yılan hikayesine dönen mehmet Ekici, Başkan Muharrem Usta ile bir araya geldi ve net konuştu: Ben Trabzonspor’u seviyorum. para kazandırarak gitmek için size samimi davrandım, bilginiz dahilinde Fenerbahçe’de karar kıldım. Ancak şartları kabul etmiyorsanız benim elimden daha fazlası gelmez, sezon sonu bedelsiz ayrılmak zorunda kalırım.


10 Ocak 2017 10:03

Ara transfer dönemine damga vuran Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye yolculuğunda her gün bambaşka gelişmeler yaşanıyor.

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor, Ekici’ye karşılık Fenerbahçe’den Aatif’ı istemiş, Sarı-Lacivertliler, “Tamam” derken, Faslı oyuncu kadro dışı kalmayı bile göze alarak Karadeniz’e gitmeyi reddetmişti. Transferin bir tek ‘Aatif şartıyla’ gerçekleşebileceğini belirten Trabzonspor Yönetimi de farklı formül için geri adım atmayınca transfer tıkanma noktasına geldi.

Fenerbahçe ile anlaşan Ekici’nin de bu durumdan çok rahatsız olduğu ve Başkan Muharrem Usta ile görüşerek sıkıntısını dile getirdiği belirtildi.

Aatif’a sürpriz davet

Ekici’nin bu kritik zirvede, “Ben Trabzonspor’un para kazanmasını istediğim için size samimi davrandım. Ancak halen bu işe bir nokta konulamadı. Eğer böyle olacaksa sezonu Trabzonspor’da tamamlar öyle giderim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe cephesinde de flaş bir olay yaşandı. PAF takımla çalışacağı söylenen, Trabzonspor’a gitmesi için büyük baskı yapılan Aatif, dün sürpriz bir şekilde takımın kamp yaptığı Antalya’ya çağrıldı. Ancak bu çağrının sebebinin ne olduğu futbolcuya tebliğ edilmedi. Aatif’ın takımda tutulabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Fanatik


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi işte böyle transfer edecek!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi işte böyle transfer edecek!

Başakşehir Chelsea'li Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor

Başakşehir Chelsea'li Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor

Cimbom aradığı stoperi buldu

Cimbom aradığı stoperi buldu

Transfer bombası patlıyor!.. Mandzukic'e sürpriz teklif

Transfer bombası patlıyor!.. Mandzukic'e sürpriz teklif


Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı
Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''
Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler
Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor
Podolski giderse, Huntelaar gelecek

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi işte böyle transfer...


EN ÇOK OKUNANLAR
Ricardo Quaresma'nın yerine Nani Ricardo Quaresma'nın yerine Nani - Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma'nın yerine bu sezon Valencia...
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici...
''Senden futbolcu olmaz'' ''Senden futbolcu olmaz'' - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in i...
Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor - Beşiktaş'ta yeni forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşa...
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler - Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Çağlar Söyünc...
Podolski giderse, Huntelaar gelecek Podolski giderse, Huntelaar gelecek - Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray'ın ...
Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu - Trabzonspor, yeni golcü konusunda Hugo Rodallega isminde ...
Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı - Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici konusund...
''Eduardo ile anlaşma tamam'' ''Eduardo ile anlaşma tamam'' - Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının...
Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama - Pekin Guoan takımının basın sorumlusu yapılacak transferl...