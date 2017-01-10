Antalya'da kritik Mehmet Ekici zirvesi

10 Ocak 2017 10:03

Ara transfer dönemine damga vuran Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye yolculuğunda her gün bambaşka gelişmeler yaşanıyor.

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor, Ekici’ye karşılık Fenerbahçe’den Aatif’ı istemiş, Sarı-Lacivertliler, “Tamam” derken, Faslı oyuncu kadro dışı kalmayı bile göze alarak Karadeniz’e gitmeyi reddetmişti. Transferin bir tek ‘Aatif şartıyla’ gerçekleşebileceğini belirten Trabzonspor Yönetimi de farklı formül için geri adım atmayınca transfer tıkanma noktasına geldi.

Fenerbahçe ile anlaşan Ekici’nin de bu durumdan çok rahatsız olduğu ve Başkan Muharrem Usta ile görüşerek sıkıntısını dile getirdiği belirtildi.

Aatif’a sürpriz davet

Ekici’nin bu kritik zirvede, “Ben Trabzonspor’un para kazanmasını istediğim için size samimi davrandım. Ancak halen bu işe bir nokta konulamadı. Eğer böyle olacaksa sezonu Trabzonspor’da tamamlar öyle giderim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe cephesinde de flaş bir olay yaşandı. PAF takımla çalışacağı söylenen, Trabzonspor’a gitmesi için büyük baskı yapılan Aatif, dün sürpriz bir şekilde takımın kamp yaptığı Antalya’ya çağrıldı. Ancak bu çağrının sebebinin ne olduğu futbolcuya tebliğ edilmedi. Aatif’ın takımda tutulabileceği konuşuluyor.