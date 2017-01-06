06 Ocak 2017, Cuma
> Beşiktaş > Andreas Beck'ten Eto'o ve Mario Gomez açıklaması

Andreas Beck'ten Eto'o ve Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Beck, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Eto'o ve Mario Gomez ile ilgili açıklamalarda bulundu.


06 Ocak 2017 15:35

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Andreas Beck, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beck'in açıklamaları şöyle;

Ligin ikinci yarısı için hedeflerimiz büyük. Kamp ortamı çok iyi. Fiziksel ve zihinsel olarak dinlendik. Mümkün olduğu kadar çok maçta oynamak istiyorum. Başakşehir büyük bir çıkış yaptı, Galatasaray da geçen sezona göre daha iyi durumda.

Eto'o büyük futbolcu

Mitrovic ile iki idmana çıktık. Fiziksel olarak iyi durumda. Sağlıklı olduğu müddetçe bize büyük katkılar yapacaktır. Eto'o çok büyük bir oyuncu. Bize gelirse çok mutlu oluruz. Ligin ikinci yarısında çok yoğun maçlar oynayacağız.

Gomez'le irtibat halindeyiz

Türkiye çok güzel bir ülke. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Mario Gomez ile irtibat halindeyiz. Bir gün fırsat olursa döner mi? Bilmiyorum...


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak Cuma

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak Cuma

Fabri: 'İlk yarı bizim için iyi gitti'

Fabri: 'İlk yarı bizim için iyi gitti'

Fikret Orman'dan 'Eto'o açıklaması

Fikret Orman'dan 'Eto'o açıklaması

İdmana böyle çıktı

İdmana böyle çıktı


'Dualarım Türk halkıyla beraber'
Transferi bugün bitebilir
Galatasaray resmen açıkladı: 'Tüm Türkiye'ye sözümüzdür'
Andreas Beck'ten Eto'o ve Mario Gomez açıklaması
Galatasaray'da bir ayrılık daha: Lucas Ontivero'nun bileti kesildi!
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak C...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi - Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HN...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...