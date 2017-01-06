Andreas Beck'ten Eto'o ve Mario Gomez açıklaması

06 Ocak 2017 15:35

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Andreas Beck, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beck'in açıklamaları şöyle;

Ligin ikinci yarısı için hedeflerimiz büyük. Kamp ortamı çok iyi. Fiziksel ve zihinsel olarak dinlendik. Mümkün olduğu kadar çok maçta oynamak istiyorum. Başakşehir büyük bir çıkış yaptı, Galatasaray da geçen sezona göre daha iyi durumda.

Eto'o büyük futbolcu

Mitrovic ile iki idmana çıktık. Fiziksel olarak iyi durumda. Sağlıklı olduğu müddetçe bize büyük katkılar yapacaktır. Eto'o çok büyük bir oyuncu. Bize gelirse çok mutlu oluruz. Ligin ikinci yarısında çok yoğun maçlar oynayacağız.

Gomez'le irtibat halindeyiz

Türkiye çok güzel bir ülke. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Mario Gomez ile irtibat halindeyiz. Bir gün fırsat olursa döner mi? Bilmiyorum...