26 Aralık 2016 00:09

Portekiz'de Record’a konuşan Benfica'nın Arjantinli oyuncusu Eduardo Salvio, Beşiktaş'ta oynayan eski takım arkadaşı Talisca'ya yüklendi.

Eski takımına attığı golden sonra Brezilyalı oyuncunun yaşadığı gol sevincini değerlendiren Salvio, Talisca'nın gol sevinci hakkında ''Yaptığı hiç hoşuma gitmedi. Bu kulüp ve takım saygıyı sonuna kadar hak ediyor, saygısızca davrandı. Maç sonunda ben de bunu ona söyledim. Bize 5 gol dahi atmış olsa, daha birkaç hafta önce bizimle beraberdi. Bize saygı göstermedi'' ifadelerini kullandı.