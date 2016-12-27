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Anderson Talisca geri döndü, golünü attı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi. Anderson Talisca golünü de attı.


27 Aralık 2016 21:32


Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.

ANDERSON TALISCA GOL - İZLE

Uzun bir aradan sonra sahalara geri dönen Anderson Talisca, 34. dakikada golünü attı. Anderson Talisca, Boluspor maçında attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, 2018 yılına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek. Anderson Talisca'nın transfermarkt değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Aras Özbiliz de sahalara döndü

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle ligin 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında oynamayan Adriano Correia'yı sol bekte görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Kerim Frei, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isim Fatih Aksoy da ilk 11'de şans buldu.  

Maça ilgi az

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.

Kaynak: A.A.

Etiket: anderson talisca, beşiktaş



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