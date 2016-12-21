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Anadolu Efes'e yeni sponsor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes ile sporcular için beslenme ürünleri sunan "Supplementler.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.


21 Aralık 2016 14:40


Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, Dikey Vitamin AŞ bünyesinde hizmet veren firmanın, anlaşma çerçevesinde lacivert-beyazlı oyunculara sezon boyunca beslenme ürünleri ile destek olacağı belirtildi.

Sponsor firmanın, Anadolu Efes Fan Club üyeleri ve basketbolseverlere de sürpriz hediyeleri olacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Saygın markaların basketbol ekosistemine yatırım yapmaları, profesyoneller olarak bizleri çok memnun ediyor. Özellikle Supplementer.com gibi alanında öncü ve belirleyici bir marka ile Anadolu Efes Spor Kulübünün iş birliği yapması, iki marka için de gurur verici bir gelişme. Kendileriyle gerçekleştireceğimiz projelerin basketbolseverleri de mutlu edeceğine eminiz."

Etiket: Anadolu Efes



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