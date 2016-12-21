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Anadolu Efes sahasında kaybetti

THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine 84-71 yenildi.


21 Aralık 2016 01:02


THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine 84-71 yenildi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 7. kez mağlup olurken, Zalgiris 5. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan ve ilk 3 dakikada rakibine sayı imkanı vermeyen Zalgiris, Lima ve Jankunas'ın pota altındaki basketleriyle 4-0 öne geçti. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, skoru 8-6 lehine çevirdi. Ancak kalan bölümde üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi takım karşısında Litvanya temsilcisi, ilk periyodu 16-13 önde kapattı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Zalgiris, Jankunas ve Kavaliauskas'ın sayılarıyla farkı 7 sayıya (13-20) çıkardı. Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Honeycutt'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, etkili mücadelesini devam ettiren Litvanya temsilcisi, soyunma odasına da 44-30 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Brown'ın üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes karşısında iyi savunma yapan ve hücumda Pangos ile üst üste üç sayılık basketler bulan konuk ekip, 26. dakikaya 15 sayı (40-55) farkla üstün girdi. Periyodun kalan bölümünde boyalı alandan Kavaliauskas, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Pangos ile isabetler sağlayan Zalgiris, Anadolu Efes'in farkı kapatmasına müsaade etmedi ve son çeyreğe 66-51 önde girdi.

Son periyotta da hem savunma hem de hücumda kötü oynayan Anadolu Efes karşısında etkili mücadelesini sürdüren Zalgiris, müsabakadan 84-71 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 18 sayı kaydeden Heurtel olurken, Zalgiris'te Pangos 15, Ulanovas 14, Motum 11 sayıyla oynadı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saso Petek (Slovenya)

Anadolu Efes: Heurtel 18, Granger, Cedi Osman 3, Brown 16, Dunston 8, Honeycutt 12, Thomas 6, Omic 2, Paul, Doğuş Balbay 6

Zalgiris: Pangos 15, Westermann 4, Seibutis 8, Jankunas 8, Lima 7, Motum 11, Kavaliauskas 6, Lekavicius 6, Ulanovas 14, Milaknis 3, Javtokas, Valinskas 2

1. Periyot: 13-16

Devre: 30-44

3. Periyot: 51-66

5 faulle çıkan: 39.30 Heurtel (Anadolu Efes)

Kaynak: A.A.

Etiket: anadolu efes



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