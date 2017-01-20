20 Ocak 2017, Cuma

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Anadolu Efes, Barça'ya boyun eğdi

Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona Lassa'ya 88-78 yenilerek 18. maçında 10. mağlubiyetini aldı.


20 Ocak 2017 01:08

Euroleague 18. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Barelona Lassa’ya konuk oldu. İlk çeyrek bolca top kaybı yapılırken maça istediği gibi başlayan taraf temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Çeyreğin ilerleyen bölümlerinde karşılıklı top kayıpları gelirken Barcelona Faverani'den bulduğu sayılarla oyuna tutundu ve ilk çeyreği 16-15 önde kapattı.

İkinci çeyrek karşılıklı üçlük düellosu yaşanırken Barcelona pota altından istediği isabet yüzdesini yakalayamazken devreye 33-34 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrek oyun ve skor kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, Efes savunmasının zaaflarını kullanarak farkı açtı ve bu çeyrek toplam 30 sayı attı. Son çeyreğe 63-53 Barca üstünlüğüyle girildi. Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes son dakikalara doğru farkı kapatmayı başarsa da skoru eşitleyemedi ve maçtan 88-78 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AMK

Etiket: Euroleague, Anadolu Efes



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