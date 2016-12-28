28 Aralık 2016 19:06

Euroleague’in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında 29 Aralık Perşembe günü karşılaşacağı Real Madrid ile 25. kez mücadele edecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 15. haftasında 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesi Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 14 maçta lacivert-beyazlılar 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunurken, Madrid ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

25. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 7 galibiyet elde ederken, Madrid 17 kez parkeden galip ayrıldı. İki takım en son Euroleague’de 2014-2015 sezonunda İstanbul’da karşılaşmış, mücadeleden Madrid 76-63 galip ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Anadolu Efes; 84.7 sayı, 36.9 ribaund ve 19.5 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Real Madrid ise 87.4 sayı, 37.1 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Derrick Brown 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Madrid ekibinde ise Sergio Llull 17.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.