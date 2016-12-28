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Ana Ivanovic tenise veda etti

Teniste 2008'de dünya sıralamasında kadınlarda bir numaraya kadar yükselen 29 yaşındaki Sırp sporcu Ana Ivanovic, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.


28 Aralık 2016 22:32


Teniste 2008'de dünya sıralamasında kadınlarda bir numaraya kadar yükselen 29 yaşındaki Sırp sporcu Ana Ivanovic, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Ivanovic, Facebook sayfası üzerinden canlı yayında yaptığı açıklamada, tenisi sadece üst seviye performansla oynayabileceğini ancak halihazırda bunu yapamayacağını ve bu nedenle profesyonel kariyerine nokta koyduğunu belirtti.

Çok zor bir karar verdiğini ve hayranlarının üzülmemesi gerektiğini dile getiren 29 yaşındaki tenisçi, "Ailem, arkadaşlarım, yöneticilerim, sponsorlarım ve hayranlarıma çok teşekkür ederim. Bundan sonra spor elçisi olacağım ve moda, güzellik gibi alanlarda da çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2003'te başlayan Ivanonic, 2008'de birinci sıraya kadar yükseldiği kadınlar dünya sıralamasında 63. sırada yer alıyordu. 29 yaşındaki tenisçi, 2008 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon olmuştu.

Öte yandan Ivanovic, temmuz ayında Alman yıldız futbolcu Bastian Schweinsteiger ile dünya evine girmişti.

Kaynak: A.A.

Etiket: ana ıvanovic



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