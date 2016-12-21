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Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti

2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer, edinilen son bilgilere göre trafik kazasında ölü bulundu.


21 Aralık 2016 00:29


2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer, edinilen son bilgilere göre trafik kazasında ölü bulundu.

Şehmus’un arabası dün katıldığı düğünden sonra Malatya’dan, Mardin’e dönerken uçuruma yuvarlandı.

Futbol hayatında Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2014 yılından bu yana Amed Sportif’te forma giyiyordu.

Amedspor Kulübü, olayı resmi facebook sitesinden duyurdu:

 

Etiket: şehmus özer, amedspor



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