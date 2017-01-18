18 Ocak 2017, Çarşamba
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Amed - Menemen maçı berabere bitti, Fenerbahçe garantiledi

Fenerbahçe, Amed - Menemen maçının berabere bitmesiyle gruptan çıkmayı garantiledi.


18 Ocak 2017 14:18

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Menemen Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı

Maçtan dakikalar

18. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Bertuğ Bayar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bartu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

43. dakikada Alberk Koç’un ceza sahasına ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Şevket Güngör, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

86. dakikada toplu birlikte ceza sahasına giren Deniz Naki'nin sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Alberk Koç'un aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Seyrantpe Spor Tesisleri

Hakemler: Oktay Taş xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Temel xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı x, Hakan Ateş xx, Erhan Eren xx, Koray Şanlı xx, Şevket Güngör x, Berat Han x (Emre Tekin Pınar dk. 69 x), Ercüment Balıkcı x, Tekin Adar x (Yusuf Yağmur dk. 78 x), Mansur Çalar x, Bertuğ Bayar xx (Deniz Naki dk. 53 xxx), Bartu Kurtuldu xxx

Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Mert Hakan Yandaş xx (Oğuzhan Çevik dk. 84 ?), Gökhan Ünal xx (Tayfun Aydoğan dk. 60 x), Alberk Koç xxx, Samet Günhan xx, Selim Şahin xx, Serkan Çalık xx, Abdullah Topkara x (Serkan Yola dk. 71 x), Hikmet Balioğlu xx, Jiyan Yavuz xx

Goller: Bartu Kurtuldu (dk. 18), Deniz Naki (dk. 86) (Amed Sportif Faaliyetler), Şevket Güngör (dk. 43 k.k.), Alberk Koç (dk. 90+4) (Menemen Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor)

Etiket: Fenerbahçe, Amedspor, Menemenspor


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