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Altınordu, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı.


27 Aralık 2016 15:49


Altınordu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, ligin ikinci bölümünde kadrosundaki altyapıdan oyuncu sayısını 11’e çıkarmayı hedefleyen kırmızı-lacivertli ekibin, 5 oyuncuyla yollarını ayırdığı belirtildi.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, genel kaptan Sedat Gündoğdu ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yapılan toplantının ardından forvet Üstün Bilgi, sol bek Emre Kara, orta saha oyuncuları Kenan Karışık, Umut Sözen ve Muhammed Emel’le yolların ayrılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Göksu Türkdoğan ve Mehmet Ozan Tahtaişleyen’i de takımdan gönderen Altınordu’nun kadrosunda şu anda altyapıdan Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Berk Erel ve Fatih Aktay’ın  bulunduğu kaydedildi. Bu 7 oyuncuya, 4 genç ismin daha ekleneceği aktarıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını kaydetti. Tecrübeli ve genç futbolcuların çok iyi harmanlandığı, misyonlarına uygun olarak daha yüksek tempolu ve daha coşkulu oynayan, daha mücadeleci bir ekip olacaklarını kaydeden Eroğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ligde ilk bölümü 22 puanla, hedefimizin sadece bir adım yakınında bitirdik. İkinci devre daha zorlu bir lig bizi bekleyecek. Bu nedenle alternatifli ve play-off’u değil, ilk ikiyi hedefleyen bir takım için planlamamızı tamamladık. 2006’da sayın başkanımızla yola çıkarken 10. yılda tamamına yakını kendi oyuncularımızdan kurulu bir A takıma sahip olmanın planlarını yapmıştık. Ancak geçiş sürecinde kaybolan 1 yıl, bu hedefin 1 sezon ertelenmesine neden oldu. Ancak yine de yüzde 50-50 gibi bir oranla 2016-2017 sezonunun ikinci yarısına giriş yapmış olacağız."

Kaynak: AA



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