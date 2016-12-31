Alper Potuk: “2017’de özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz”

31 Aralık 2016 15:28

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“O kötü başlangıcın ardından ilk yarıyı iyi bitirdik”

Sezonun ilk yarısını değerlendirerek sözlerine başlayan Alper Potuk, “Kötü başlangıca rağmen ilk yarıyı iyi bitirdiklerini şu sözlerle ifade etti:

“Sezona çok kötü bir başlangıç yaptık. Belki de Fenerbahçe tarihindeki en kötü başlangıçlardan bir tanesi olabilir. Kendimize hiç yakışmayan bir başlangıçla başladık sezona. Daha sonra toparladık. Bence ilk yarıyı iyi bitirdik o kötü başlangıcın ardından. Çok zor dönemler yaşadık o ilk 3 maçtan sonra. Sıkıntılı dönemler yaşadık futbolcular olarak. Daha sonra kendi aramızdaki toplantılarla, konuşmalarla toparlandığımızı düşünüyorum.”

“İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz”

Ligin ikinci yarısına galibiyetlerle başlamak istediklerini belirten Alper, “İkinci yarı için, öncelikle ilk yarıya başladığımız gibi başlamayıp galibiyetlerle başlamak istiyoruz. Zirveyle puan farkını kapattık. 5 puan fark kaldı. Kazanacağımız 3-4 maçla bu farkı kapatıp belki de öne geçebiliriz. İlk 4 maçı üst üste kazanırsak 1 ya da 2. sıraya yerleşebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi gibi bir kura"

UEFA Avrupa Ligi’ndeki performanslarını değerlendiren başarılı futbolcu, “Kuralar çekildiğinde herkesin söylediği bir şey vardı; ‘Şampiyonlar Ligi gibi bir kura.’ Gerçekten de öyleydi. İçeride de dışarıda da çok zor maçlar oynadık. İlk maçımız Zorya Luhansk’laydı. Herkes çok kolay geçeceğini düşünüyordu, oraya gittiğimizde bunun böyle olmadığını gördük. Zaten giden diğer takımlarda çok zorlandı. İçeride oynarken de tabii çok zorlandılar. Mancherster United dünya devi. Bunu bilmeyen yok. İçeride taraftarımız önünde çok çaresiz bıraktığımız anlar oldu Manchester United maçında. Feyenoord’da kendi evinde 19 maçtır kaybetmiyordu, kazanıyordu. Biz de onları orada yendik. Güzel bir grup süreci geçirdik” dedi.

“Büyük maçlara ayrı bir konsantreyle oynuyoruz”

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Rus temsilcisi Krasnodar’la ilgili de konuşan Fenerbahçeli futbolcu, “Şimdi rakip Krasnodar. İnşallah orada ilk maçtan avantajlı bir skorla dönüp, içeride seyircimizin desteğiyle bir üst tura çıkmak istiyoruz. Biz takım olarak zorluk kalitesi yüksek olan maçları çok seviyoruz. Herhalde oyuncu karakterlerinde bu var. Büyük maçlara ayrı bir konsantreyle oynuyoruz. Büyük maçların hepsinin de üstünden geldik. İnşallah ikinci yarıda gelmeye devam ederiz. Daha zor maçlarımız olacak ikinci yarıda. Dediğim gibi zor maçları daha çok seviyoruz, o yüzden iyi şeyler bekliyor bizi” diye konuştu.

Son olarak yeni yıl dileklerini paylaşan Alper Potuk, “2017 öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir yıl olur. Fenerbahçe için de çok güzel bir yıl olmasını istiyorum. İnşallah da öyle olur. Öncelikle 2017’ye hem bireysel hem de takım olarak iyi girmek istiyoruz. 2017’nin ortalarında özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.