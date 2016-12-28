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Alman basınından Podolski için flaş iddia

Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.


28 Aralık 2016 15:03


Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Çin'den Podolski için teklif geldi. Alman basınından Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beijing Guoan, Alman golcü Podolski'ye yıllık 8 milyon, Galatasaray'a ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro teklif etti.

Sarı-kırmızılı takımla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray forması ile çıktığı 55 resmi maçta 23 golü bulunuyor.

Çinliler geliyor!

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Burak Yılmaz'ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beijing Guoan'dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.

Çin ekibinin Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." ifadelerini kullandı.

"Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri"

Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.

Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, transfer gündeminde adı geçen isimlerden Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarrufları bulunmadığını dile getiren Nazifoğlu, Beşiktaş'ın Aurelien Chedjou ile ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da kendilerine gelen bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Etiket: Galatasaray, Podolski



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