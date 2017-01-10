10 Ocak 2017 18:07

Bu yıl 'Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza' parolasıyla 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017’nin kadroları belli oldu.

All-Star 2017 ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto All-Star 2017 15 Ocak günü saat 14:00’te start alacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Spor Toto All-Star organizasyonu Ülker Sports Arena'da düzenlenecek.

All-Star organizasyonda yer alacak isimler yapılan oylamayla belirlendi.

Banvit'ten Jordan Theodore en yüksek oy rakamına ulaşarak Asya Karması'nda yerini aldı.

Takımlar:

Asya Karması ilk 5: Jordan Theodore, Kostas Sloukas, DeJuan Summers, Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh

Yedekler: Barış Ermiş, Mateusz Ponitka, Furkan Korkmaz, Shaquielle Mckissiz, Julian Wright, Okben Ulubay, Davon Jefferson

Başantrenör: Orhun Ene

Avrupa Karması ilk 5: Cedi Osman, Sinan Güler, Thomas Heurtel, Will Clyburn, Vladimir Stimac

Yedekler: Semih Erden, Brad Wanamaker, Kenny Hayes, Jaka Klobucar, Austin Daye, Earl Clark, Bryant Dunston

Başantrenör: Velimir Perasovic

All - Star Leaseplan yetenek yarışması: Kenan Sipahi, Berk Uğurlu, Alp Karahan, Can Korkmaz, Yiğit Arslan, Doğuş Özdemiroğlu

All - Star ING Bank 3 sayı yarışması: Birkan Batuk, Michael Thompson, Melih Mahmutoğlu, Sean Armand, Marcus Denmon, Vasilije Micic.

All - Star Metlife Smaç yarışması: Jan Vesely, Tyler Honeycutt, Furkan Korkmaz, Josh Owens, Stefan Moody, Osiris Eldridge

''Gelir şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacak''

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını duyurarak, “Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin günden güne güçlendiği bu hassas dönemde basketbol ailesi olarak bu milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, hep birlikte yaşadığımız kayıpları sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız. Bu bağlamda vatanımızın birliği ve bölünmezliği için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek vermek amacıyla, Spor Toto All-Star 2017’nin tüm gelirlerini şehit ailelerine ve gazilerimize yardım etmek üzere açılan kampanyaya bağışlayacağız’’ ifadelerine yer verdi.

''Büyük yankı uyandıracak''

Hidayet Türkoğlu, 14. Basketbol Süper Ligi All-Star etkinliklerinin yalnızca sporseverlere hitap eden bir şov olmadığını, tüm yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, Spor Toto All-Star 2017 ile basketbolseverlere üst düzey bir All-Star deneyimi sunmaya hazırlandıklarını belirtirken, “Avrupa’nın En İyi Ligi olarak gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde oynayan yıldızlar, normal sezonun amansız rekabetine keyifli bir mola verirken tüm yetenekleriyle de basketbolseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Geçen yıl yine Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen bu etkinliğin bu yıl daha büyük yankı uyandıracağına ve sporun tüm güzelliklerini Türk halkıyla layıkıyla paylaşacağımıza inancımız tam. Spor Toto All-Star 2017 boyunca Parkenin Sihirbazları’nın yanı sıra birçok sürpriz konuk, yılın en önemli etkinlikleri arasındaki yerini alan bu muhteşem organizasyonda bizlere eşlik ediyor olacak” açıklamasını yaptı.