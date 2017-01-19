19 Ocak 2017, Perşembe

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Ali Şen: Aziz Yıldırım keşke istifa etseydi

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, "Aziz Yıldırım keşke bıraksaydı da istifa laflarını duymasaydı." diyerek istifa çağrısı yaptı.


19 Ocak 2017 15:48

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, TRT Spor'da katıldığı 'Spor Bahane' programında Aziz Yıldırım'a istifa çağrısında bulundu.

"AZİZ YILDIRIM KEŞKE İSTİFA ETSEYDİ"

Aziz Yıldırım'ın artık zamanının dolduğunu belirten Ali Şen, "Aziz Yıldırım keşke bıraksaydı ve istifa laflarını duymasaydı. Ali Koç herkesin kalbinde. Fenerbahçe kulübüne kim destek verirse, başının üzerine taç yapma peşinde olan biriydim ben. Aziz Yıldırım rekorları kırdı, kulübe büyük hizmetler yaptı, ancak her şeyin bir sonu var, bunun önüne geçemezsin" dedi.

Kaynak: TRT Spor

Etiket: ali şen, fenerbahçe



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