Ali Şafak Öztürk: Kimseden emir almadım!

10 Ocak 2017 10:18

Samuel Eto’o’nun Beşiktaş’a transferi olumsuz sonuçlanırken, siyah beyazlı camiadan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e yoğun tepki geldi. Öztürk’ün Beşiktaş’ı oyaladığı, Eto’o’nun, Fikret Orman ve Şenol Güneş’in bulunduğu bir toplantıda Antalya’da kalacağını açıklayarak etik davranmadığı ve üst akıl olarak Aziz Yıldırım’dan talimat aldığı iddiaları gündeme oturdu. Öztürk, Hürriyet’in sorularını yanıtlayıp, iddialara yanıt verdi.

“Aziz Yıldırım ile yakınlığım yok. ‘Üst akıl’ sözü mantıksız. Ben birisinden emir almam.”

“Fenerbahçe’yi 1-0 yendik. Benim böyle bir üst aklım olsa bu maçta da tavsiye vermez miydi?”

“Beşiktaş ile problemlerden sonra Fenerbahçeliliğim öne çıkarıldı. F.Bahçe’yi yendiğimiz akşam yöneticiliğimizin en mutlu gecesiydi. F.Bahçeli olabilirim ama işim bu. Antalyaspor 5-0 yensin isterim.”

EN iYi TEKLiF DEĞiLDi

“Etoo’ya Başakşehir ve Trabzon da teklif verdi. Beşiktaş’ın teklifi en iyisi değildi. Beşiktaş medyası transfer bitmiş gibi pompaladı. Sanki Beşiktaş ile anlaşmışız da, orada, o toplantıda öyle bir gösteri yapmışız gibi bir hava oluşturuldu. Oysa spontone gelişti her şey.”

“Fikret Orman ve Şenol Güneş’in orada olması aklımızda bile değildi. Belediye Başkanı Menderes Türel de vardı. Fikret Orman ile çok yakın olmasına rağmen o da ‘Eto’o kalacak’ diyor.”

“Orada kameramların onları zoomlaması Fikret Orman’ı taraftar baskısı altında bıraktı. Yoksa bizim onları kündeye getirelim gibi bir amacımız yoktu.”

“Ağır konuştu Fikret Orman. Normalde sert cevap veririm. Bir ismim, kişiliğim var. Onu anlamaya çalışıyorum. Taraftar baskısından olmalı. Süleyman Seba’nın makamındaki biri öyle konuşmaz.”

“Beşiktaş içerisinde, medyasında kim transfer bitmiş gibi manipüle ettiyse araştırılsın. Menajerler ve faydalanacak insanlar olduğu için Eto’o işi servis edildi.Neden olmayan bir transfer oldu gibi gösterildi.

FiKRET ORMAN’IN SÖZLERiNE YANIT F.BAHÇE’DEN AATIF’I ISTEDİK

“Antalyaspor olarak gelecek yıldan itibaren şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz. Planlamayı doğru yaparsanız, takım için dengeyi düzgün kurarsanız takım yukarıya doğru gidiyor. Aatif transferi konuşuldu. Eğer Fenerbahçe izin verirse ilerleyen dönemlerde transferini yapabiliriz. İlgilendiğimizi Fenerbahçe Kulübü’ne bildirdik.”