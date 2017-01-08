08 Ocak 2017, Pazar
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Ali Şafak Öztürk: ''Bizim adamlığımızı...''

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları üzerine oynanan hazırlık maçı sonrası biribirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.


08 Ocak 2017 19:20

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un yeni tesisinin açılışında, yıldız futbolcuyu satmama kararı aldıklarını söylemiş ve Fikret Orman ile Şenol Güneş'in o açılışta bulunması Beşiktaş cephesinden tepki çekmişti.

Bunun üzerine bugün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, konuya açıklık getirdi.

İşte Kırmızı Beyazlılar'ın başkanından önemli açıklamalar;

"Eto'o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Eto'o için Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir'den geldi."

"Bizim bir artniyetimiz yok. Yok Fenerbahçeli'dir, şudur, budur... Bazı açıklamalar Beşiktaş başkanı tarafından yapılmış.Bizim adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir."

"Beşiktaş'a başarılar diliyorum. O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonun onları 'zoom etmesi'... Bizim işimiz gücümüz yok onları 'zoom edin' mi diyeceğiz."

"Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz dedik. Bir haftadır 'Eto'o bitti, netleşecek" şöyle böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı."

Etiket: ali şafak öztürk, beşiktaş


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