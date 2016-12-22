22 Aralık 2016 00:06

Beşiktaş'ta stoper arayışları sürerken, Cristian Zapata defteri bir kez daha açıldı.

Geçen sezon Milan'la sözleşme yenilemeden önce siyah-beyazlıların uzun süre gündeminde kalan Kolombiyalı stoper Cristian Zapata ile yeniden temas kuruldu.

Geçen hafta Erazo ve Manoel için Brezilya'ya giden Ali Naibi, Pazartesi günü Bogota'ya geçti. Burada Zapata ve menajeri ile bir araya geldi.

Ali Naibi'nin, Zapata'ya transfer teklifi yaptığı ve bonservisini Milan'dan alması durumunda kendisi ile sözleşme imzalamak istediklerini söylediği öğrenildi.

Cristian Zapata kimdir?

30 yaşındaki Zapata Milan'da forma giyiyor. Milan ile olan sözleşmesi 219 yılında bitecek olan Zapata, bu sezon henüz maça çıkmadı.

Manoel için Beşiktaş'ın teklifine red

Cruzeiro, Beşiktaş'ın Manoel için yaptığı teklifi reddetti. UOL Sports'a konuşan Brezilyalı stoperin menajeri Neco Cime, oyuncusunun haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Atletico PR'nin ise teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yeni bir teklif gelmediğini ama Türk ekibinin Kolombiya'ya yeni bir stoperle anlaşmaya gittiğini iddia etti.

Franco'dan 450 bin Euro geliyor

Öte yandan Beşiktaş stoper transferi yapmaya çalışırken, bir yandan da elindeki stoperlerden kurtulmaya çalışıyor.

Beşiktaş'a transferi sırasında ortaya çıkan rakamlar yüzünden her zaman kafa karıştıracak bir isim olarak kalacak Pedro Franco sonunda siyah-beyazlı takıma veda ediyor.

2.4 milyon Euro'ya alınan ve bedelsiz olarak Millonarios kulübüne kiralanan Franco için Ali Naibi, Bogota ekibiyle anlaştı. Franco için Millonarios, siyah beyazlılara 450 bin Euro bonservis ödeyecek.