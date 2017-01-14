Ali Çamdalı'dan Mete Kalkavan'a: Sen korkaksın!

14 Ocak 2017 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Konyaspor kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Mücadelenin 71'inci dakikasında Konya kaptanı Ali Çamdalı, De Jong'a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü. Sonrasında Mete Kalkavan'a itirazlarını sürdüren Ali Çamdalı, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç sonu Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Galatasaray maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'ın kararlarına sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar;

"Ali Çamdalı, 'Sneijder'in sin-kaflı küfürlerini duyduktan sonra hakeme 'Sen korkaksın' dedim' dedi. Faul olmayan pozisyona faul veriyorsun, sonra itiraz edince kırmızı kart veriyorsun."

"Hakemler konuşamıyor, Yusuf Namoğlu'na soruyorum: Sneijder hakeme ne dedi? 90 dakika De Jong'u bir izlesinler. Biz bunları konuşmaktan bıktık. Hakemlerimiz bunlara gereken cezayı vermekten korkuyor."

"İyi oynuyorduk, Ali Çamdalı'yı bu maçtan o dakikada atarsan, kazanmak zor tabii ki. İstanbul takımlarına karşı bunu yaşıyoruz. Hakemi eleştirince tepki oluyor. Ben o zaman Metin Kalkavan'ı tebrik ediyorum... Pardon Mete Kalkavan."