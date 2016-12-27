27 Aralık 2016, Salı
> Bursaspor > Ali Ay: Takıma takviye yapacağız

Ali Ay: Takıma takviye yapacağız

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, devre arasında kadroya takviye yapacaklarını açıkladı, "Olmazsa olmazlarımızdan birisi, sağ bek. Ara transferde oyuncu alacağız" dedi.


27 Aralık 2016 10:40


Bursaspor Başkan Ali Ay, takımının Ankara’da aldığı 3-1’lik Gençlerbirliği yenilgisinden sonra kulüp televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Takımının müsabakanın 2'nci yarısında çok kötü oynadığına dikkati çeken Başkan Ali Ay, "Kötü bir mağlubiyet oldu" diye konuştu. Başkan Ali Ay, daha sonra şöyle devam etti:

"Hedefimiz aslında kazanmakta ama maalesef olmadı. Oyuncularım 2'nci yarıda çok kötü oynadılar. Bunu herkes gördü. Eksiklerimiz var. Sakatlarımız da çok. Tabiki sakatlarımızı eksiklerimizi bir kenara koyacağız. Hocamızla oturup konuşacağız. Ona göre bazı mevkilere alternatif oyuncular alacağız. Herhalde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi sağ bek olacak. Belki bir iki futbolcu daha ilave etmeyi düşünüyoruz. Bunu da tabi elimizdeki futbolcuları satarsak veya gönderirsek olacak."

Bugüne kadar 16 maç oynadıklarını, ilk yarıdaki 17'nci maçlarını Trabzonspor’la sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Başkan Ali Ay, son olarak şunları söyledi:
"Şu anda 27 puanımız var. İlk yarı hedefimiz 30 puandı. İnşallah ilk yarıdaki maçı kazanarak 30 puanı tuttururuz. Yine hedefimiz Avrupa. Bundan sapmamız olmadı. Ben kesinlikle Avrupa’ya gideceğimize inanıyorum."

Kaynak: DHA



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım - Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech verdiği röpo...