12 Ocak 2017, Perşembe
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Alan Patrick transferini Mario Been'in görüşmesi netleştirecek

Mehmet Ekici transferinin yatmasından sonra Fenerbahçe yönetimi Shakhtar'a geri dönen Alan Patrick'e sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor...


12 Ocak 2017 01:33

Mehmet Ekici transferinin yatmasından sonra Fenerbahçe yönetimi Shakhtar'a geri dönen Alan Patrick'e sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor...

Kiralık forma giydiği Flamengo'dan geri dönen ve Shakhtar'ın kiralama bedeli olmadan göndermeye sıcak baktıuğı Patrick'in menajeri Adnan Ibrahimovic, İstanbul'a çağrıldı. Mircea Lucescu'nun olumlu rapor verdiği Patrick için Dick Advocaat aldığı "başa bela" raporunu değerlendirmeye aldı.

Dick Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in Patrick'le bir görüşme yapacağı ve Brezilyalı oyuncunun vereceği cevapların Fenerbahçe'ye transferini netleştireceği bildirildi.

Alan Patrick kimdir? Alan Patrick transfermarkt bilgileri?

25 yaşındaki Brezilyalı Alan Patrick, 2011 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Brezilya'da Internacional, Palmeiras gibi takımlarda kiralık forma giyen Alan Patrick, son olarak kiralık olarak Flamengo'nun formasını giydi.

Alan Patrick, kariyerinde 117 maça çıkarken, 21 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi. Alan Patrick, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Alan Patrick'in güncel transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: alan patrick, mario been


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