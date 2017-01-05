05 Ocak 2017, Perşembe
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Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı

Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın onayına kaldı.


05 Ocak 2017 08:32


Fenerbahçe'de Taison'u beklerken yapılan Alex Karavaev transferi herkesi şaşırtmıştı...

Shakhtar, Taison'ı 3 milyon Euro gibi çok düşük bir rakama Fenerbahçe'ye vermeyi kabul ederken Brezilyalı oyuncunun güvenlik gerekçesiyle İstanbul'a gelmeyi reddetmesi işleri zora soktu. Fakat Shakhtar ile Fenerbahçe arasındaki ticaret sona ermedi. Shakhtar bu kez de Karavaev gibi Alan Patrick'i bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye göndermeyi kabul etti.

Dick Advocaat kabul ederse geçen sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanacak.

Patrick; Diego, Flamengo'ya transfer olana kadar Rio ekibinin birinci 10 numarasıydı. Diego'nun gelişiyle yedeğe düştü.

Alan Patrick kimdir?

25 yaşındaki Brezilyalı Alan Patrick, 2011 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Brezilya'da Internacional, Palmeiras gibi takımlarda kiralık forma giyen Alan Patrick, son olarak kiralık olarak Flamengo'nun formasını giydi.

Alan Patrick, kariyerinde 117 maça çıkarken, 21 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi. Alan Patrick, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Alan Patrick'in güncel transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Kaynak: Fotospor

Etiket: alan patrick, fenerbahçe



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