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Akhisar Belediyespor, sonradan açıldı

Ligin başında istediği sonuçları alamayan Akhisar Belediyespor, sadece 1 kez yenildiği son 6 haftada 11 puan topladı. Ligde attığı 11 golle en az gol atan ekip konumundaki yeşil-siyahlı ekipte, yabancı oyuncular 9, Türk futbolcular ise 2 kez gol sevinci yaşadı.


26 Aralık 2016 10:55


Spor Toto Süper Lig’in başında istediği sonuçları alamayan Akhisar Belediyespor, sadece 1 kez yenildiği son 6 haftada 11 puan topladı.

Sezona Cihat Arslan yönetiminde başlayan ancak 2. haftadan sonra Arslan’la yollarını ayırıp, Tolunay Kafkas’ı takımın başına getiren Akhisar Belediyespor, ilk 16 haftalık bölümü Atiker Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Ege temsilcisinin, 16. hafta heyecanının bugün tamamlanacağı ligde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle 20 puanı bulunuyor. Maç fazlasıyla 9. sırada yer alan Akhisar Belediyespor, 10. haftada 9 puanla düşme hattında bulunmasına rağmen, daha sonra çıktığı 6 maçta 11 puanı hanesine yazdırdı. İç sahadaki 8 maçtan 10 puan çıkaran Ege temsilcisi, deplasmanda da aynı şekilde 8 müsabakada 10 puana ulaştı.

Yabancı futbolculardan 9 gol

Yeşil-siyahlı takım, rakip filelere gönderdiği 11 golle ligin en az gol atan ekibi konumunda bulunurken, kalesinde ise 17 gol gördü. Rodallega’nın 4 golle en golcü isim olduğu Ege temsilcisinde, Vaz Te 3, Miguel Lopes, Sissoko, Muğdat Çelik ve Özer Hurmacı ise birer gol attı. Yabancı oyuncuların 9, Türk futbolcuların 2 gol sevinci yaşadığı yeşil-siyahlı ekipte ligde 3 golü bulunan Vaz Te, Türkiye Kupası’nda da 8 gole imza attı.

3 kaleci de forma giydi

Kaleciler Fatih Öztürk ve Milan Lukac’ın sakatlık yaşadığı Akhisar Belediyespor’da 3 kaleci de forma giydi. 10 maçta 14 gol yiyen Fatih Öztürk, 5 müsabakada 3 gole engel olamayan Bora Körk ve 2 karşılaşmada kalesini gole kapatan Milan Lukac, görev yapan isimler oldu. Bu sezon 9 maçta kalesinde gol görmeyen Ege temsilcisi, 8 karşılaşmada gol yemeyen ve 16. hafta karşılaşmasını bugün oynayacak Gençlerbirliği’nin önünde kalesini en fazla gole kapatan takım konumunda bulunuyor.

16. hafta performansları

Süper Lig’de 5. sezonunu geçiren Akhisar Belediyespor, 16. hafta performanslarına bakıldığında en başarılı 3. sezonunu geçirdi. Geçen yıl aynı dönemde 26 puan toplayan Ege temsilcisi, 2013-2014’te ise 22 puana ulaşmıştı.

Transfer çalışmaları

Sezon içinde Douglao ve Sami’yi takımdan gönderen Akhisar Belediyespor’da ilk bölümde 23 futbolcu forma giydi. Yeşil-siyahlı ekip, ara transfer dönemi başlamadan en son Galatasaray’da forma giyen Olcan Adın ve Gaziantepspor ile yollarını ayıran Daniel Larsson’u kadrosuna dahil etti. Sissoko’nun cezalı duruma düştüğü Akhisar Belediyespor, 2016 yılının son maçında 28 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’u ağırlayacak.

Kaynak: AA



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