Akhisar Belediyespor Karabükspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13 Ocak 2017 15:21

Antalya kampının ardından Akhisar’a gelmeden direkt Karabük’e geçen yeşil-siyahlılar bugün saat 11.00’de Karabükspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-siyahlılar’da sarı kart cezalısı olan Sissoko ve kırmızı kart cezalısı olan Serdar Kesimal ile kadroya alınmayan Mervan Çelik, N’Guemo ve Kofi Adu, Karabükspor deplasmanına götürülmedi ve Antalya kampının ardından Akhisar’a geldi.

İkinci yarı fikstür açısından avantajlı olduklarını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, takımın dün Karabük’e gittiğini ve bugün yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi. Acar, Karabükspor karşısında 3 puana uzak olmadıklarını ifade ederek, ligin ikinci devresinin tüm takımlar için sakatlık ve kaza olmadan geçmesi dileğinde bulundu.

Yarın saat 13.30’da Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılığını ise Uygar Bebek ve Osman Gökhan Bilir yapacak.