Akçay: "İlk yarıyı hedeflerimizin üzerinde kapattık"

25 Aralık 2016 16:33

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıyı planladıkları puanın üzerinde kapattıklarını belirterek, “Her iki takımın da oyunu, kontrollü oynayarak rakipten çalınan toplarla kontra yapmak üzerine kurguladı. Sabırlı olan ve teşebbüslerde, özellikle birinci topların güvenli blokların aşılmasında önemi var. Bunu başaran takım galip gelecekti. İki takımın da yarı paslarda problem yaşadı. Atak üstünlüğü olmayan denk bir müsabaka oldu. Rakibin penaltıyı kaçırmasından sonra motivasyonumuz yükseldi. Kazandığımız penaltı ile de galip geldik. İlk yarıyı hesaplarımızın üzerinde bir puanla kapatıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.