Akakpo ve Ramil'e takım bulunamadı!

09 Ocak 2017 12:42

Trabzonspor'un gözden çıkardığı Ramil Sheidayev ile Serge Akakpo elde kaldı... Ersun Yanal'ın ikinci yarı için kadroda düşünmediği bu iki oyuncu PTT 1. Lig'de yer alan neredeyse tüm Karadeniz takımlarına teklif edildi. Akakpo için bazı takımları Trabzonspor maaşını öderse oynatmayı kabul etti. Ramil içinse kimse "evet" dedi. Samsunspor'a gitmesi beklenen Sheidayev için teknik direktör Osman Özköylü'nün söylediği, "kapasitesi yeterli değil" sözleri ise adeta lav edilen scout ekibinin bir ayıbı gibiydi.