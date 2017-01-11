Ahmet Ürkmezgil'den Mehmet Ekici ve Ersan Gülüm açıklaması

11 Ocak 2017 17:39

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, ”Eto’o konusu ne kadar çabuk unutulursa o kadar iyi olur. Onun için bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. O gün iyi niyetlerle gitmiş olduğumuz açılışta hiç ummadığımız şekilde olaylar oldu. Bizim görüntümüz ekrana geldi ve seyircilerin kötü lafları da tuz biber ekti. Gerekli şeyleri başkanımız söyledi. Bu konu ne kadar erken kapanırsa o kadar iyi.” dedi.

“Ersan Gülüm’ü herkes ister”

Çin’de futbol kariyerine devam eden eski futbolcuları Ersan Gülüm hakkında siyah-beyazlı yönetici, “Ersan’ın son zamanlarda mutsuz olduğunu biliyorum. Beşiktaş’a gelip gelmeme konusunda bir fikrim yok. Ersan bizim evladımızdır. İyi top oynamıştır. Birleştirici bir yapısı vardır, takımın hırsı ve neşedir. Tabi ki Ersan’ı herkes kadrosunda görmek ister diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok transferle ilgili. Başkanımız ya da diğer yönetici arkadaşlarla konuşmuş olabilir. “ ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetimden talep ettiği futbolcuların hatırlatılması üzerine, “Ersan’ın durumuna Şenol hoca karar verir. Stoper ve sol bek diyordu. Bunların bir kısmı yerine geldi. Her şey dört dörtlük olmuyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa o olacaktır” diye konuştu.

“Mehmet Ekici ile anlaşma zeminimiz yok”

Beşiktaşlı yönetici, Trabzonspor forması giyen ve son günlerde Fenerbahçe’ye transferi gündeme gelen orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’nin durumuna da değindi. Ürkmezgil, ” Mehmet Ekici ile anlaşma zeminimiz yok.“ açıklamasında bulundu.

“Forvet alacağız diye bir kural yok”

Ara transfer döneminde takıma forvet transferinin yapılmayabileceğinin sinyalini veren Ürkmezgil, “İlla forvet olacak diye bir şart, kural yok. Forvetleriimiz var. Talisca da geldi. Başkanımızdan çıkardığımız şeyler bunlar. Ama kesin bir bilgim yok. Olcay kampta gayet iyiydi. Gözden çıkarıldığı iddia edilen çocuklarımız Aras, Kerim ve Olcay da çok iyiydi. Veli de aynı şekilde iyiydi. Şu anda Veli idmana çıkıyorsa takımdadır. Ama yarın ne olacağı belli olmaz.” dedi.

Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi hedeflerini anlatan Ürkmezgil, “Ligin ikinci yarısı için söyleyeceğim şeyler var. Kampta 5 gün kaldım ve futbolcularımızın inançlı olduğunu gördüm. Mitrovic’in de uyum sağlayacağını düşünüyorum. İki ayağına da hakim. Geriden oyunu başlatabilen bir oyuncu. Takımın geneline baktığımızda çok motive gördüm ekibimizi. Ryan Babel de çok iyi. Takım çok iyi görünüyor. Bence Antalya kampını çok verimli geçirdik” diyerek sözlerini tamamladı.