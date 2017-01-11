11 Ocak 2017, Çarşamba
> Beşiktaş > Ahmet Ürkmezgil'den Mehmet Ekici ve Ersan Gülüm açıklaması

Ahmet Ürkmezgil'den Mehmet Ekici ve Ersan Gülüm açıklaması

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.


11 Ocak 2017 17:39

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, ”Eto’o konusu ne kadar çabuk unutulursa o kadar iyi olur. Onun için bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. O gün iyi niyetlerle gitmiş olduğumuz açılışta hiç ummadığımız şekilde olaylar oldu. Bizim görüntümüz ekrana geldi ve seyircilerin kötü lafları da tuz biber ekti. Gerekli şeyleri başkanımız söyledi. Bu konu ne kadar erken kapanırsa o kadar iyi.” dedi.

“Ersan Gülüm’ü herkes ister”

Çin’de futbol kariyerine devam eden eski futbolcuları Ersan Gülüm hakkında siyah-beyazlı yönetici, “Ersan’ın son zamanlarda mutsuz olduğunu biliyorum. Beşiktaş’a gelip gelmeme konusunda bir fikrim yok. Ersan bizim evladımızdır. İyi top oynamıştır. Birleştirici bir yapısı vardır, takımın hırsı ve neşedir. Tabi ki Ersan’ı herkes kadrosunda görmek ister diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok transferle ilgili. Başkanımız ya da diğer yönetici arkadaşlarla konuşmuş olabilir. “ ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetimden talep ettiği futbolcuların hatırlatılması üzerine,  “Ersan’ın durumuna Şenol hoca karar verir. Stoper ve sol bek diyordu. Bunların bir kısmı yerine geldi. Her şey dört dörtlük olmuyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa o olacaktır” diye konuştu.

“Mehmet Ekici ile anlaşma zeminimiz yok”

Beşiktaşlı yönetici, Trabzonspor forması giyen ve son günlerde Fenerbahçe’ye transferi gündeme gelen orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’nin durumuna da değindi. Ürkmezgil, ” Mehmet Ekici ile anlaşma zeminimiz yok.“ açıklamasında bulundu.

“Forvet alacağız diye bir kural yok”

Ara transfer döneminde takıma forvet transferinin yapılmayabileceğinin sinyalini veren Ürkmezgil, “İlla forvet olacak diye bir şart, kural yok. Forvetleriimiz var. Talisca da geldi. Başkanımızdan çıkardığımız şeyler bunlar. Ama kesin bir bilgim yok. Olcay kampta gayet iyiydi. Gözden çıkarıldığı iddia edilen çocuklarımız Aras, Kerim ve Olcay da çok iyiydi. Veli de aynı şekilde iyiydi. Şu anda Veli idmana çıkıyorsa takımdadır. Ama yarın ne olacağı belli olmaz.” dedi.

Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi hedeflerini anlatan Ürkmezgil, “Ligin ikinci yarısı için söyleyeceğim şeyler var. Kampta 5 gün kaldım ve futbolcularımızın inançlı olduğunu gördüm. Mitrovic’in de uyum sağlayacağını düşünüyorum. İki ayağına da hakim. Geriden oyunu başlatabilen bir oyuncu. Takımın geneline baktığımızda çok motive gördüm ekibimizi. Ryan Babel de çok iyi. Takım çok iyi görünüyor. Bence Antalya kampını çok verimli geçirdik” diyerek sözlerini tamamladı.


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

van Persie hayatındaki en önemli insan için gitti

van Persie hayatındaki en önemli insan için gitti

Bu gençler kaçmaz!

Bu gençler kaçmaz!

Bu gençler Fenerbahçe'yi uçurur

Bu gençler Fenerbahçe'yi uçurur

Bu gençler Beşiktaş'ı uçurur

Bu gençler Beşiktaş'ı uçurur


Ahmet Çakar'dan Galatasaray için şok iddia
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş için şok sözler
Chedjou, Twitter adresinden duyurdu
Ahmet Ürkmezgil'den Mehmet Ekici ve Ersan Gülüm açıklaması
Beşiktaş'ta 5 oyuncunun ayrılması gündemde!
Fenerbahçe'den Kaan Ayhan açıklaması

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
van Persie hayatındaki en önemli insan için git...


EN ÇOK OKUNANLAR
Lucescu'dan Alan Patrick mesajı: Alex kadar yetenekli Lucescu'dan Alan Patrick mesajı: Alex kadar yetenekli - Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin alternatifi olarak belirle...
Vitor Pereira ile anlaşma tamam Vitor Pereira ile anlaşma tamam - Fenerbahçe, Bundesliga-2 takımlarından 1860 Münih'in başı...
Mehmet Ekici'de şaşkınlık yaratan gelişme Mehmet Ekici'de şaşkınlık yaratan gelişme - Devre arası transfer dönemine Mehmet Ekici damga vurdu. F...
Aatıf olmayınca Alper Potuk'u istediler Aatıf olmayınca Alper Potuk'u istediler - Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici transferi...
Galatasaray'da Jaroslaw Jach sürprizi Galatasaray'da Jaroslaw Jach sürprizi - Galatasaray'da stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi...
Beşiktaş'ta Adrian Ramos sesleri Beşiktaş'ta Adrian Ramos sesleri - Beşiktaş'ta yeni santrfor konusunda gündeme gelen son isi...
Galatasaray'a Arabistan piyangosu! Galatasaray'a Arabistan piyangosu! - Galatasaray'ın Arabistan çıkarmasının detayları belli old...
Jonathan Calleri atağı Jonathan Calleri atağı - Galatasaray, golcü adaylarına arasına Beşiktaş'ın da günd...
Trabzonspor, Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi Trabzonspor, Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi - Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyunc...
Forren veya Rhodolfo Cuma'ya kadar imza atacak Forren veya Rhodolfo Cuma'ya kadar imza atacak - Galatasaray'da stoper transferi bitmek bilmiyor. Vegard F...