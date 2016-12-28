28 Aralık 2016 10:47

Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında siyah beyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Çebi şu ifadeleri kullandı:



'Birileri anlaştık der, birileri anlaşmadık der. Transfer cilveli iştir. Quaresma bizim oyuncumuz ve kalmaya devam edecek Eto'o konusu transfer konusudur. Transferi genelde gizli yürütüyoruz, konuşulması doğru değil, Eto'o konusunda benim haberim yok, samimi söylüyorum, haberim yok. Transfer konusunu gizli yürütüyor kulüp.