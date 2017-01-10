10 Ocak 2017, Salı
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Ahmet Çalık'ta flaş gelişme

Ara transfer döneminde şu ana kadarki tek takviyesini Garry Rodrigues ile yapan Galatasaray'da defans için arayışlar sürüyor.


10 Ocak 2017 18:04

Ara transfer döneminde şu ana kadarki tek takviyesini Garry Rodrigues ile yapan Galatasaray'da defans için arayışlar sürüyor.

Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık için girişimler sürerken Başkent ekibiyle yapılan bonservis pazarlığında aşama kaydedilemedi. Gençlerberliği Ahmet Çalık için Galatasaray'dan 4 milyon euro isterkten Sarı-Kırmızılılar teklifini en fazla 2 milyon euro'ya kadar yükseltti. Ahmet Çalık konusunda Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın, savunma hattı için Ahmet Çalık'ın yanı sıra başka arayışları da bulunuyor. Tecrübeli bir yabancı stoper almak isteyen Galatasaray Yönetimi, geniş bir liste üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isim ise Lukas Podolski... Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Burak Yılmaz'da yaşadıkları sıkıntıya düşmemek için Podolski konusunda emin adımlar atmak için çaba sarfediyor.

Alman yıldıza 1 hafta süre veren Galatasaray Yönetimi, yeni bir forveti kadrosuna katmadan Podolski'nin transferine onay vermeyecek. Sarı-Kırmızılılar, Podolski için uygun bir teklif alır ve kadroya katkı sağlayabilecek bir golcü bulursa Alman yıldızın ayrılmasına evet diyecek.

Öte yandan hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı Al Ettifaq ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar izne ayrıldı. Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues ise tek başına çalışmalara başladı.

Kaynak: Lig TV

Etiket: ahmet çalık, galatasaray


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