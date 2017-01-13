13 Ocak 2017, Cuma
> Galatasaray > Ahmet Çalık KAP'a bildirildi

Ahmet Çalık KAP'a bildirildi

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık'ın transferiyle ilgili detayları KAP'a bildirdi.


13 Ocak 2017 14:35

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden transferi olan Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi. Buna göre 2.5 milyon EURO bonservis bedeli ödenen Ahmet Çalık , Sarı Kırmızılılar ile de 4.5 yıllık arlaşmaya vardı. Ahmet Çalık, Galatasaray'dan yıllık 900 bin EURO net ücret alacak. Ayrıca TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında Galatasaray'ın alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecek. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için yüzde 25 oranında ödenecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer  tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
 
> 2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti
 
> 2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
 
> 2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
 
> 2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
 
> 2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
 
Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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