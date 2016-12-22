23 Aralık 2016, Cuma
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Advocaat'tan transfer açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, "Zorlu şartlarda oynadık. Zemin, rüzgar ve bunun gibi etmenler, her iki takımın işini zorlaştırdı." dedi.


22 Aralık 2016 23:48


Advocaat, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, grupta yollarına devam etmek için kazanmaları gereken bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Birinci veya ikinci sırayı almak için bu maçı galip bitirmek zorunda olduklarını kaydeden Advocaat, "En önemlisi galibiyetti. Zorlu şartlarda oynadık. Zemin, rüzgar ve bunun gibi etmenler, her iki takımın işini zorlaştırdı. İki takım da elinden geleni yapmaya çalıştı. Normal şartlar olsaydı iki takım daha farklı bir performans gösterebilirdi." diye konuştu.

Advocaat, her zaman takım performansının önemli olduğunu belirterek, "Bugün genç oyuncuların ve fazla forma giyemeyen futbolcuların kendilerini gösterme şansı vardı ama bu akşam iyi bir performans sergilemek zordu. O yüzden oyunculara haksızlık etmeyelim, adil davranalım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulundu.

Advocaat, "Beklentiler bizim kazanmamız yönündeydi. Zorlu bir karşılaşmaydı bizim için. Şartlar da zorlayıcı oldu. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Futbolda hep günün maçını düşünürsünüz. Yarından itibaren Trabzonspor maçını düşüneceğiz. Diğer takımlar gibi transfer için konuşmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor ama daha fazlasını söylemem şu anda." ifadelerini kullandı.

Etiket: Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe



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