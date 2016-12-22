23 Aralık 2016, Cuma
> Futbol > Advocaat'tan acil transfer talebi!

Advocaat'tan acil transfer talebi!

Vitor Pereira’dan görevi devraldıktan sonra sadece Jeremain Lens transferinde aktif rol oynayan Dick Advocaat, devre arası için kolları sıvadı. Aradan geçen 4 aylık zaman zarfında takımdaki eksikleri tek tek tespit eden Hollandalı çalıştırıcı, ocak ayında kadroya dahil edilmesini istediği oyuncu profillerini çıkardı.


22 Aralık 2016 10:43


Tecrübeli hoca mevcut kadrodan maksimum verimi aldığını belirtirken, Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel’in geçen hafta kadro dışı kalmasıyla transfer ihtiyaçlarının iyice arttığını yönetime sunduğu raporda vurgu yaptı.

Vatan Gazetesi, 69 yaşındaki kurt teknik adamın hazırladığı geniş çaplı analizin detaylarına ulaşırken bakın Advocaat, yönetimden ne gibi taleplerde bulundu:

YA ŞENER’E BİR ŞEY OLURSA?

“ARA transfer dönemi her kulüp için çok önemlidir. Hataları tespit edip, çözümü bulmak için bazen yaz döneminden bile hayatidir. Bu takımın 4 takviyeye ihtiyacı var ama sola alacağımız oyuncu hem kanat bölgesinde hem de forvete yakın oynamalı. Şu ana kadar en büyük eksiğimiz final yapamamamız. Forvetlere topu indiremiyoruz. Bu yüzden Lens gibi bir oyuncunun sol kanatta da olması gerekiyor. Eğer o tipte bir isim bulabilirsek Sow’u da forvete kaydırırız, bir taşla iki kuş vurmuş oluruz.

Elimde yeterli sayıda ofansif orta saha yok. Bu takımın kreatif futbolcuya ihtiyacı var. Kapanan takımlara karşı sorun yaşıyoruz ve alan savunmalarına oyun kurmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ya Şener’e bir şey olursa ne olacak? O bölgeye sadece Ozan’ı çekebilirim. Wiel’in yerine birini almamız şart.”

Kaynak: Vatan

Etiket: Dick Advocaat, Fenerbahçe, Vitor Pereira, Jeremain Lens, Emmanuel Emenike, Gregory Van der Wiel,



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...